Rifiuti abbandonati in zona stadio, appello dei residenti: “Mettete una fototrappola”

Finisce il lockdown, tornano anche le brutte abitudini, nello specifico quella dei rifiuti abbandonati in zona stadio di Santa Maria degli Angeli. Non lascia spazio all’immaginazione la segnalazione che arriva da un cittadino, con tanto di foto esplicative.

“Macchine piene di ragazzini consumano pasti davanti allo stadio di Santa Maria, e poi buttano per terra tutte le confezioni di carta e i bicchieri. lo scempio si trova sempre ogni mattina che passeggio lì davanti. Spero che facciate da tramite con le istituzioni (sindaco in primis) invitandole finalmente a mettere una fototrappola e finire questa storia per sempre”.

I rifiuti abbandonati in zona stadio di Santa Maria sono una storia che va avanti ormai da diversi anni e a segnalarlo, il problema, sono nuovamente i passanti e i cittadini. “Bivaccano la sera e poi lasciano di tutto riversato a terra incuranti del bene comune. È sempre la solita storia!”, l’appello dei residenti della zona mesi fa. Nel 2018, invece, oltre alle erbacce alte, non curate e infestanti, ai lati dell’area, oltre a residui di cibo, incarti e imballaggi, erano state trovate bottiglie in plastica e in vetro, e persino alcune siringhe abbandonate da tempo sul catrame.

Le foto della gallery sono state inviate alla redazione di AssisiNews nella mattinata del 6 giugno e scattate alle ore 7 di mattina circa