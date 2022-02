Bancomat bloccato, concitazione in piazza: forze dell’ordine sul posto (foto)

A causa del bancomat bloccato perde la calma in maniera così inconsueta che devono intervenire le forze dell’ordine. Ha attratto la curiosità dei cittadini lo spiegamento delle forze dell’ordine nella zona della Basilica di Santa Maria degli Angeli nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio. Carabinieri, municipale e polizia di Stato erano sul posto – secondo le prime informazioni raccolte da AssisiNews sentendo i cittadini presenti in zona – per una persona molto agitata e dagli intenti non chiari. La persona avrebbe urlato per qualche minuto e avrebbe persino corso in mezzo la strada, incurante delle auto.

Il tutto si sarebbe risolto nel giro di pochi minuti, una volta chiarito il mistero: la reazione scomposta era dovuta al bancomat bloccato, un problema che la persona in questione ha scoperto quando ha provato a prelevare. Le forze dell’ordine hanno riportato la calma. L’intervento massiccio delle forze dell’ordine ha comunque attirato la curiosità dei cittadini e anche considerato che la scena si è svolta nella centralissima piazza Garibaldi, a pochi metri dalla Basilica e nel pieno centro di Santa Maria degli Angeli. Il tutto senza dimenticare che già in passato la banca in questione era stata al centro di un falso allarme bomba che aveva portato a un ampio spiegamento di forze dell’ordine.

