Cabina elettrica da rinnovare, disagi mercoledì tra Sterpeto e Rocca Sant’Angelo

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, mercoledì 13 maggio 2020, eseguirà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Assisi, con particolare riferimento alle cabina denominata Capannaccia nella zona di Sterpeto, Rocca Sant’Angelo e limitrofe, tutte ricadenti nel Comune di Assisi.

I tecnici dell’azienda elettrica, in particolare, svolgeranno attività di manutenzione urgente per la sostituzione della componentistica elettromeccanica della cabina elettrica, parte della quale risulta danneggiata e che sarà rinnovata con l’installazione di apparecchiature automatizzate per garantire qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee Colussi e Torbidetto collegate alla cabina. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 5:00 del mattino con conclusione entro le 9:00. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle aree suddette.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.