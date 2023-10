Cade mentre va in bici sul Subasio, 55enne ricoverato in prognosi riservata

Un 55enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito di un incidente avvenuto ad Assisi. Secondo le informazioni riportate dal Corriere dell’Umbria in edicola il 23 ottobre mattina, l’uomostava andando in bicicletta nella zona dell’Eremo delle Carceri, domenica mattina, quando ha accusato un malore improvviso che ha causato la sua caduta.

Sul posto il personale del 118 dell’ospedale di Assisi che, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasferito al reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sconosciute al momento le condizioni del 55enne, costantemente monitorato dai sanitari dell’ospedale perugino.

