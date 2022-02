Campane seminterrate chiuse a Ponte San Vetturino, troppi rifiuti abbandonati

La società Ecocave, il gestore del servizio sul territorio comunale, ha disposto da oggi la chiusura della postazione delle campane seminterrate per la raccolta differenziata a Ponte San Vetturino. La zona dove si trovano questi contenitori è tutta coperta dai servizi di raccolta differenziata alternativi e quindi la chiusura delle campane non comporterà alcun disagio all’utenza che potrà comunque smaltire i rifiuti mediante i sistemi di raccolta già attivi (porta a porta, postazioni di prossimità) e presso la stazione ecologica comunale.

La segnalazione non è nuova, visto che già nel 2017 erano stati segnalati raccoglitori strapieni nella zona di Ponte San Vetturino e Petrata. “Nei punti di raccolta si stanno accumulando sacchetti su sacchetti. In entrambe le zone, peraltro, oltre a cittadini, insistono delle attività ricettive: una situazione indecente, quella dei cassonetti che col caldo può creare anche un pericolo igienico-sanitario per la salute”, la segnalazione dei cittadini.

Dopo l’ennesimo caso di abbandono dei rifiuti nell’area delle campane seminterrate, la società Ecocave che gestisce il servizio rifiuti nel comune di Assisi, ha disposto la chiusura delle postazioni dove peraltro si sono rilevati non solo frequenti abbandoni ma anche smistamento non differenziato di rifiuti. L’ufficio di vigilanza ambientale che ha continuamente verificato gli abbandoni ha in diversi casi rilevato anche rifiuti provenienti da fuori comune. Come da intese con la polizia locale, la vigilanza ambientale Ecocave continuerà a effettuare servizi di controllo anche con video sorveglianza e sarà rafforzato il sistema di presidio territoriale. (Foto in evidenza di repertorio)

