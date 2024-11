Carabiniere rinviato a processo per lesioni personali a un sedicenne

Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate il carabiniere di 52 anni in servizio alla compagnia di Assisi per cui il gip di Perugia, Valerio D’Andria, ha disposto l’imputazione coatta nonostante due richieste di archiviazione, della procura e della procura generale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria in edicola stamattina ma anche da altri media, i fatti risalgono al 2021: i carabinieri erano stati chiamati in una comunità terapeutica a Bettona dopo che due ragazzi avevano minacciato il personale e danneggiato alcuni mobili e suppellettili. Secondo la denuncia della mamma di uno dei due ragazzi – arrivata a qualche giorno dai fatti – uno dei giovani, sedicenni all’epoca dei fatti, sarebbe stato colpito con schiaffi in volto, con una gomitata all’emitorace destro e un pugno sotto l’occhio sinistro.

In prima battuta l’inchiesta aveva portato all’iscrizione di tutti e quattro i carabinieri presenti in caserma; le posizioni di tre sono state archiviate. Per due volte, inoltre, la Procura di Perugia e la Procura generale hanno chiesto l’archiviazione, sottolineando l’impossibilità di trovare delle dichiarazioni a sostegno dei fatti denunciati e l’impossibilità di provare che le ferite – pubblicate anche su Facebook – non avessero diversa origine. Alla richiesta di archiviazione si era opposta l’avvocato dei due giovani, Donatella Donati, e per il gip ci sono “elementi indiziari univoci a carico del carabiniere”, anche considerato che l’occhio nero del sedicenne, pubblicato un giorno dopo i fatti e notato la mattina dopo anche da un operatore del centro, è compatibile con le tempistiche. A carico del carabiniere anche alcune frasi pronunciate e riprese dalla bodycam, per il gip “non un mero sfogo tra colleghi, visto che poche ore dopo il ragazzo riportava un’evidente ecchimosi”. I militare, assistito dall’avvocato Delfo Berretti, si è sempre dichiarato innocente. Si torna in aula a marzo, con le testimonianze del medico legale, Sergio Scalise Pantuso e di un carabiniere intervenuto insieme a lui e la cui posizione è stata archiviata.

Foto di Tingey Injury Law Firm | via Unsplash

