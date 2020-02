Ciclabile Rivotorto – Santa Maria degli Angeli, ancora dubbi sui lavori

Il tratto della ciclabile Rivotorto – Santa Maria degli Angeli continua a far parlare di sé. Come riporta la Nazione Umbria in edicola oggi, è il consigliere Emidio Fioroni a segnalare i lavori “dubbi”, visto che le crepe sono state riempitedi cemento, coprendole poi col colore giallo.

“Si cerca di nascondere le crepe con la boiacca (un impasto quasi liquido) di cemento, utilizzando poi il colore per coprire tutto ; sia nel tratto più vicino a Rivotorto sia in quello di Santa Maria degli Angeli. Mi chiedo cosa accadrà ora. Quando il tracciato sarà completato? Il Comune lo prenderà in carico dopo la questione delle crepe che si sono evidenziate prima ancora dell’apertura del percorso?”, l’intervento di Fioroni.

Già l’estate scorsa il consigliere Fioroni aveva evidenziato fessurazioni in alcuni tratti della ciclabile Rivotorto – Santa Maria degli Angeli, sin da subito presa d’assalto da gente a piedi e in bicicletta, e da appassionati sportivi in generale. Era scattata la chiusura del tratto aperto con transenne e cartelli (all’epoca e di nuovo in questi giorni), ma i divieti sono facilmente aggirabili sia da ciclisti che da pedoni (anche visto che le persone preferiscono percorrere la ciclabile al posto della trafficatissima strada).

Nei giorni scorsi poi il consigliere Luigi Bastianini aveva invitato il Comune e il Consorzio della Bonifica Umbra a incontrarsi per chiarire la qualità e la tempistica dei lavori. E sempre Bastianini aveva chiesto alla giunta Proietti di non prendere in carico l’opera fin quando non siano state risolte tutte le problematiche.