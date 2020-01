Pista ciclabile Rivotorto-Assisi chiusa, il consigliere Bastianini si mobilita

Continua a far discutere la situazione della pista ciclabile Rivotorto-Assisi che, ancora da terminare, è stata chiusa nel tratto aperto in estate perché il manto destinato alle biciclette evidenziava alcune crepe, laddove non vere e proprie buche. A farsi carico delle perplessità di parte dei cittadini è il consigliere comunale Luigi Bastianini, che chiede alla giunta, e nello specifico al sindaco, Stefania Proietti, di attivarsi con il Consorzio Bonifiche, che ha realizzato il percorso, per risolvere le criticità emerse.

“Il progetto della pista ciclabile Rivotorto-Assisi era fermo da anni e nessuno ha mai fatto un passo per renderlo effettivo tranne il sottoscritto e il sindaco attuale”, spiega Bastianini, ricordando come “l’opera non è di responsabilità del Comune di Assisi ma del Consorzio di Bonifica Umbra e non sarà mai presa in carico finché non saranno ripristinati gli errori fatti. Solo a quel punto, quando tutto sarà risolto, l’amministrazione comunale potrà prendere in carico la pista ciclabile”.

Il consigliere di maggioranza (come anche Emidio Fioroni, esponente della minoranza, e Adriano Tofi, presidente dell’Unione ciclistica Rivotortese), si era già attivato nei mesi scorsi, chiedendo al Comune di ampliare, creare e collegare tra loro i percorsi ciclabili che riscuotono grande successo da parte degli appassionati.

E in effetti la pista ciclabile Rivotorto-Assisi, tratto che va dal Santuario di Rivotorto al Lyrick di Santa Maria, sebbene non terminato, ha già riscosso un grande successo: in piano, non preda delle auto, e anche panoramico (si vede tutto lo skyline della città serafica) è stato preso d’assalto dagli sportivi, a piedi o in bici. Poi la chiusura per ripristinare il manto stradale. Come spiega il consigliere del M5S Fabrizio Leggio in un commento a un post di Bastianini, infatti, “L’opera non è completa e il Comune non la prende in carico. Il Consorzio la tiene chiusa perché non si assume la responsabilità se qualcuno si fa male. Di fatto risulta ancora cantiere”.