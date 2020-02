Terremoto del 1997, arrivano i fondi: ad Assisi oltre un milione di euro

Serviranno per le mura urbiche, per il castello di San Gregorio e per Palazzo Vallemani

Stanziati 10 milioni di euro a 15 Comuni umbri, tra cui Assisi, per i danni del terremoto del 1997. Sono risorse del programma finanziario 2011-2012 che destinava oltre 17 milioni di euro agli interventi di ricostruzione con particolare riguardo a edifici isolati, Piani integrati di recupero presentati dai Comuni e beni culturali. Tre finanziamenti al Comune di Assisi: 28 mila euro serviranno per il consolidamento di un tratto delle mura urbiche (dovrebbe trattarsi di quelle della Rocca Minore), 50 mila per il recupero di quelle del castello di San Gregorio e un milione per i lavori, urgenti, a Palazzo Vallemani, l’edificio che ospita la pinacoteca cittadina e che è destinatario dei fondi del progetto Tre passi nella cultura.

Tra gli altri fondi del terremoto del 1997, alla diocesi di Spoleto-Norcia arriva una cifra di 2,8 milioni di euro per completare il recupero del palazzo dell’ex seminario. A Spello saranno trasferiti due milioni di euro per completare il recupero del centro storico, mentre Cinquecentocinquantamila euro andranno al comune di Foligno per completare i lavori di pavimentazione di piazza Giacomini e 400 mila euro per casale Boldrini a Cantagalli di Bevagna. Fondi anche per Cerreto di Spoleto, S.Anatolia di Narco, Scheggino e Sellano, Montefalco (in questo caso per il recupero di un tratto delle mura) e Trevi, per lavori di completamento di villa Fabbri e per la la ristrutturazione del convento di Sant’Antonio, nella frazione di Cappuccini.

