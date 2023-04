Ciclomotore rubato a Rivotorto ritrovato dalla polizia: ne dà notizia la questura di Perugia. Il proprietario del mezzo è stato rintracciato e ha anche ringraziato gli agenti.

Nella primissima mattinata del 25 aprile, la Sala Operativa del Commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato di Assisi, ha impegnato le proprie pattuglie nelle ricerche di un ciclomotore, rubato nella notte precedente nel territorio di Rivotorto di Assisi.

Attivate le ricerche del mezzo, gli agenti della squadra volante, sono riusciti a localizzare il ciclomotore in zona via Sacro Tugurio, senza chiavi e lungo il margine della carreggiata. I controlli eseguiti sul motorino hanno permesso di rintracciare il legittimo proprietario, il quale in brevissimo tempo è riuscito ad arrivare sul luogo del ritrovamento. L’uomo, unitamente ai propri documenti di identità, ha mostrato agli agenti guidati dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca anche la denuncia effettuata e dalla quale si è potuto stabilire che il mezzo era stato rubato dopo la mezzanotte del 25 aprile.

Grazie alla presenza capillare delle pattuglie della Squadra Volante e al lavoro condotto dagli agenti – conclude la nota – è stato possibile riconsegnare il ciclomotore al suo legittimo proprietario che, felice, ha ringraziato gli agenti della Polizia di Stato di Assisi.

Foto di Joshua Lawrence | via Unsplash

© Riproduzione riservata