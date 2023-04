InCanto 2023 sulle Vie di Francesco: undici eventi tra Umbria, Toscana e Marche: il programma

InCanto 2023 sulle Vie di Francesco è una serie di eventi che, patrocinata dalla Regione Umbria, il Comune di Assisi e numerose altre istituzioni, per circa un mese e mezzo proporrà 11 appuntamenti musicali gratuiti tra Umbria, Toscana e Marche. Collaborano all’organizzazione generale della serie di eventi, tra le altre, l’Arcum associata a Feniarco, l’ UNPLI Umbria, il Coro di Cannara Concentus Vocalis in Polifonia e la rivista Il Sentiero Francescano.

L’iniziativa, giunta alla sua decima speciale edizione, prevede di percorrere a piedi tratti di antichi percorsi francescani facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro propone l’ascolto di alcune proprie esibizioni. Proprio come faceva il Poverello che, simulando talora di suonare il violino con due bastoncini, cantava le lodi del Dio Altissimo mentre passava per città, borghi, boschi e campagne. Quest’anno la serie di eventi è particolarmente significativa non solo perché giunta alla sua decima replica, ma anche per il fatto che abbiamo iniziato ad attraversare un’importante serie di ottocentenari francescani. (Continua dopo la foto)

InCanto 2023 parte il 29 aprile da Nocera Umbra, il 30 arriva a Cannara, il 13 maggio è la volta di Staffolo, il 20 maggio a Sansepolcro, il 21 maggio a Trevi e il 28 maggio a Greccio. E ancora, il 3 giugno a La Verna, il 4 giugno a Fabriano, il 10 giugno a Perugia, l’11 a Valfabbrica e il 17 giugno a Gubbio. Il 25 giugno 2023 ad Assisi avrà luogo, come ogni anno, il grande evento finale di InCanto sulle Vie di Francesco che vedrà la partecipazione di tutti i cori dei vari appuntamenti interregionali di quest’anno (più di trenta cori) mentre si esibiscono per un’intera giornata in varie location cittadine (Sala San Francesco di Palazzo Monte Frumentario, Sala della Conciliazione, Santuario della Spogliazione e chiesa di Santa Maria sopra Minerva) e, tutti assieme, nella Basilica superiore di San Francesco d’Assisi, nel solenne conclusivo “Cantico di Frate Sole” musicato da Padre Domenico Stella. Qui offrirà la sua esibizione anche la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, diretta da Padre Peter Hrdy.

