Circolazione sospesa sulla Terontola – Foligno: investita una persona sui binari

Circolazione sospesa sulla Terontola – Foligno per l’investimento di una persona sui binari. A darne notizia la sezione mobilità del sito di Trenitalia, secondo cui dalle 15 circa “La circolazione è sospesa per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia”. Sul posto per i rilievi del caso la polizia di Stato e la Polfer. La vittima è un giovane di 25 anni che secondo una prima ricostruzione era in auto con il padre quando – per cause in corso di accertamento – sarebbe sceso dal veicolo, fermo per attendere il passaggio del convoglio, dirigendosi verso i binari, che ha poi scavalcato rendendo inevitabile – e purtroppo mortale – l’impatto con il treno. I fatti sono accaduti al passaggio a livello di Ospedalicchio (foto in evidenza di repertorio) e poco prima delle 18 il sito segnalava come “La circolazione permane sospesa per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registare ritardi, ma sono state attivate corse sostitutive con bus. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

