Compagnia carabinieri di Assisi, nuovo comandante: è il capitano Vittorio Jervolino

La compagnia carabinieri di Assisi ha un nuovo comandante, Vittorio Jervolino, nato a Bologna nel 1992, ha frequentato i corsi di formazione presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza. Dopo un anno quale comandante di Plotone presso la Compagnia di Intervento Operativo del 6 Battaglione Carabinieri Toscana, ha comandato per due anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Partinico (PA), per poi rientrare nel capoluogo toscano, dove ha retto per un biennio il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Firenze Oltrarno.

Di seguito il discorso del Colonnello Romano per l’insediamento dei nuovi comandanti, tra cui appunto anche quello della Compagnia carabinieri di Assisi

“Buongiorno e benvenuti. Vi ringrazio di aver aderito all’invito. Per me è un vero piacere incontrarvi oggi, anche in questa location estiva, per presentarvi gli ufficiali appena giunti nei comandi di compagnia della provincia di Perugia.

Prima di fare le presentazioni, permettetemi di approfittare della vostra presenza per ringraziare i colleghi che lasciano i loro incarichi perugini per altre destinazioni, nell’ambito dei fisiologici cambi di incarico e in relazione alle conseguenti prospettive di carriera. Mi riferisco al Tenente Colonnello Marco VETRULLI già comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, al Maggiore Pierluigi SATRIANO per quella di Perugia, al Capitano Pasqualino TROTTA per Norcia, al Capitano Andrea CANESCHI per Città della Pieve, al Capitano Aniello FALCO per Spoleto e al Capitano Giulia MAGGI. A loro il nostro sincero plauso e ringraziamento per l’encomiabile servizio reso alla comunità perugina. Come potete vedere, si tratta di un cambiamento molto significativo: 5 comandanti su 9 del Provinciale, cui il Comando Generale ha provveduto individuando ufficiali d’elevato profilo professionale, entusiasti di entrare in Umbria e assumere i rispettivi incarichi di comando alle compagnie di Perugia, Assisi, Norcia, Città della Pieve e Spoleto, rispettivamente il Capitano Tamara NICOLAI, il Capitano Vittorio IERVOLINO, il Capitano Simone ALFANO, il Capitano Luca BATTISTELLA e, dulcis in fundo, il Capitano Teresa MESSORE.

Si tratta di giovani ufficiali di elevato profilo professionale, con diversificate esperienze alle spalle, entusiasti e desiderosi di mettersi alla prova nella realtà umbra. Mi interessa evidenziare un cambio della guardia significativo ma in chiave di assoluta continuità in ruoli che l’Arma dei Carabinieri ritiene essenziali per garantire i tradizionali obiettivi di prevenzione della criminalità e prossimità al cittadino tradizionalmente esercitato dai presidi e dai militari dell’Arma. Prima di salutarvi e di lasciarvi in compagnia dei colleghi neo assegnati, permettetemi di esprimere in maniera sincera la gioia di vedervi qui in conferenza stampa, occasione una volta consueta e che per 18 mesi abbiano dovuto in qualche modo rinviare. Spero che questo piccolissimo evento contribuisca a suo modo a trasmettere quantomeno un senso di rinnovata normalità.

