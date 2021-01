Controlli di Capodanno, nei guai anche 8 persone nell’assisano-bastiolo. A darne notizia la questura di Perugia. Nel comprensorio di Assisi, nel pomeriggio di Capodanno, personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi, diretto dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, ha sanzionato, per l’inosservanza alle normative anti Covid-19, 8 cittadini che, all’interno di un’abitazione privata, stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno.

Ad un giorno dai festeggiamenti di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno – si legge nella nota – la Questura di Perugia redige il resoconto delle attività dedicate alla prevenzione e repressione della criminalità ordinaria e l’attività sul rispetto delle normative anti Covid-19. Il primo fatto di rilievo, già noto, è proprio quello occorso circa dieci minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, nel quartiere di San Sisto, dove due cittadini italiani, rispettivamente di 30 e 20 anni, sono stati arrestati dagli Agenti della Squadra Volante per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura che riferiva della presenza in strada di due soggetti di cui uno risultava intento a sparare in aria con una pistola, risultata poi essere una così detta replica “scaccia cani”. Alla richiesta degli agenti di porgere i propri documenti di identità i due uomini li aggredivano ferocemente provocando lesioni ai due operatori che, con non poca difficoltà riuscivano a sedare gli animi ottenendo nel contempo l’ammissione di responsabilità dell’uomo che aveva effettivamente sparato con l’arma suddetta. Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria attraverso rito direttissimo ha convalidato l’arresto.

Sempre in tema di controlli di Capodanno, nella zona della Stazione Ferroviaria di Fontivegge invece, personale della Polizia di Stato impegnato in un mirato servizio volto a rilevare possibili assembramenti presso locali commerciali e di pubblico spettacolo, unitamente a personale della Polizia Locale appurava la presenza di circa una ventina di persone all’interno di un locale “pub” usualmente luogo di ritrovo di giovani di etnia africana, i quali vista in lontananza la pattuglia riuscivano a dileguarsi velocemente. La Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Perugia, con la collaborazione dell’Ufficio Licenze del Comune di Perugia, sta eseguendo approfonditi accertamenti finalizzati a procedere nei confronti dei titolari dell’esercizio.



Nella mattinata del 1° dell’anno personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Foligno interveniva a seguito della chiamata di una donna italiana di 72 anni la quale riferiva che la propria abitazione, nella nottata precedente, era stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Gli accertamenti condotti dagli Operatori di Polizia giunti sul posto hanno potuto appurare la presenza di un foro su una tapparella di una finestra dell’abitazione al quale ha avuto seguito la rottura del relativo vetro e vari altri danni all’abitazione con il conseguente ritrovamento della relativa ogiva. Sono in corso gli accertamenti volti a trovare il responsabile del gesto.