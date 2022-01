Controlli per sicurezza pubblica e stradale, fioccano le sanzioni

Nell’ambito di mirati servizi al controllo della circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno elevato numerose sanzioni per violazioni del codice della strada.

Tra le più significative, spiccano alcune multe per mancanza della copertura assicurativa e per guida di auto immatricolata all’estero.

Ben tre persone infatti sono state trovate alla guida dei propri veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria e nei loro confronti è scattata la multa da 866 euro ed il sequestro delle macchine.

Un uomo invece, ancorché residente in Italia, circolava con un’auto immatricolata in Germania. Anch’egli è stato controllato dai Carabinieri, che gli hanno comminato una sanzione da 711 euro e sequestrato il veicolo ai fini della confisca.

Un altro ancora circolava con una targa modificata, non leggibile e non rifrangente, che è stata sequestrata dai militari; l’uomo poi è stato multato e gli è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo.

