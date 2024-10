Controlli rafforzati, denunciate 11 persone per violazioni varie

Nelle ultime settimane i carabinieri della Compagnia di Assisi hanno eseguito una serie di controlli rafforzati e coordinati nelle aree di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, anche in ragione dell’alto numero di turisti e pellegrini ed al fine di vigilare sul regolare svolgimento della 62° edizione del Palio di San Michele a Bastia Umbra.

Nel corso dei servizi, undici persone sono state denunciate per varie ipotesi di reato e quattro sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. In particolare, sei cittadini extracomunitari, provenienti da vari paesi, all’atto del controllo da parte dei militari si sono rifiutati di esibire il permesso di soggiorno, venendo così denunciati a piede libero per la violazione della norma prevista dal testo unico sull’immigrazione. Altri tre invece sono risultati del tutto irregolari sul territorio nazionale e per questo sono stati denunciati a piede libero.

Un 26enne extracomunitario si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare se avesse assunto alcol o droghe, e di conseguenza i militari lo hanno denunciato, ritirandogli la patente e sequestrandogli il veicolo.

Analoga vicenda per un 52enne residente ad Assisi, che, controllato alla guida della propria auto, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Anche a lui i Carabinieri hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo.

Quattro bastioli, tra cui due 19enni, un 21enne ed un 37enne, sono stati invece trovati in possesso di una dose ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata all’uso personale. La droga è stata sequestrata dai militari, che hanno segnalato i quattro alla Prefettura di Perugia, unitamente ad un quinto soggetto, un 30enne extracomunitario, residente a Perugia, che all’esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish. I controlli rafforzati dei carabinieri hanno consentito, nel complesso, di eseguire verifiche su oltre 200 persone e circa altrettante autovetture.

