Meteo Assisi 4-6 ottobre 2024: sprazzi di sole con pioggia e freddo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 4-6 ottobre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì a tutti, settimana tipicamente autunnale questa che stiamo vivendo sul nostro territorio con momenti nuvolosi, qualche spazio di sole e piogge anche abbondanti come è normale che avvenga in questo periodo dell’anno e alle quali non ci eravamo più abituati da molti anni a questa parte. Le temperature sono in perfetta media climatica e i nostri terreni ringraziano dopo due mesi lo ricordo dal 7 Luglio al 6 Settembre caratterizzati da solleone e assoluta carenza di precipitazioni.

Con il fine settimana in arrivo, il primo di questo mese di ottobre, il tempo tenderà man mano a ristabilirsi! vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 4-6 ottobre 2024:

Venerdì: giornata nella quale ad Assisi si festeggerà il Patrono d’Italia San Francesco sarà caratterizzata da brevi spazi di sole e tanta nuvolosità con rovesci temporaleschi diffusi. Ventilazione debole dai quadranti sud-occidentali e temperature normali per il periodo

sabato: la prima metà della giornata vedrà ancora la possibilità di residui rovesci di pioggia possibili a macchia di leopardo, dal pomeriggio via via il tempo migliorerà sempre più. Freddo in serata. Attenzione alla notte e primo mattino di domenica coprirsi molto bene farà freddo!

Domenica infine: la giornata migliore con tanto sole e qualche nube di passaggio, freddo al primo mattino! Massima intorno 21-23 gradi in pianura. Ventilazione in rotazione dai quadranti nord-orientali.

Breve anticipazione come sempre prima di concludere sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà dapprima una bella giornata di sole lunedì, segue un nuovo veloce peggioramento tra martedì e mercoledì. A tutti voi sempre l’augurio di tanta serenità da parte della redazione di Assisi News e buona festività di San Francesco a tutti gli assisani!!! A presto!

Foto di Denley Photography | via Unsplash

© Riproduzione riservata