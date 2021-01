Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’8 gennaio 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 215 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 646 a 648, 2 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 30.139 a 30.354 (appunto 215 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 25.432 a 25.598 ( in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 4.061 a 4.108 ( positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono , per un totale da inizio pandemia di 522.585 (ieri erano 518.690). I ricoverati in totale sono 323 (ieri erano 321, più 2), di cui 43 in terapia intensiva (ieri erano 44, meno 1). Gli isolamenti contumaciali sono 5.557 (ieri erano 5.480, più ), le persone uscite dall’isolamento salgono a (ieri erano 112.416, più ).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 102 a 109 (7 in più), i guariti salgono da 1.145 a 1.147, più 2 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.270 a 1.279 (più 9 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 94 a 101 (più 7). I ricoveri sono 8 (invariati tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 23. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 45 a 50, più 5 tra ieri e oggi; i guariti, tra ieri e oggi, rimangono 990, invariato tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.053 a 1.058 (più 5 tra ieri e oggi). Sono 43 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 37 (più 6). I ricoveri scendono da 8 a 7 (meno 1), di cui 1 in terapia intensiva (entrambi invariati). I decessi sono sempre 18. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali restano 9, così come i guariti sono sempre 169. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 182 (invariati tra ieri e oggi). Le persone in isolamento contumaciale sono 7, ieri lo stesso. I ricoveri sono 2 (invariato), di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali salgono da 16 a 17 (più 1), i guariti sono sempre 151, invariati tra ieri e oggi. I casi positivi totali passano da 169 a 170 (più 1 tra ieri e oggi), sono 17 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 16 (più 1). Due ricoveri in totale (invariato tra ieri e oggi), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.