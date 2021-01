Mini isola ecologica a Petrignano, la proposta di Uniti per Assisi

Nell’ultimo consiglio comunale, dove è stato approvato il Bilancio preventivo 2021, il gruppo Uniti per Assisi (Antonio Lunghi, Ivano Bocchini e Luigi Bastianini) ha presentato un emendamento in cui si chiedeva la realizzazione di una mini isola ecologica a Petrignano, per la zona anche di Palazzo e Torchiagina.

“Nel Bilancio preventivo è prevista la realizzazione di un isola ecologica a premi fintiate con un contributo dell’AURI di 42.100 € più un finanziamento proprio dell’Amministrazione Comunale”, spiega in una nota di Uniti per Assisi, secondo cui “La proposta dell’Amministrazione è quella di replicare quanto realizzato nella Piazza del Mercato di Bastia Umbra ove è installa una isola ecologica a premi che prevede il ritiro di una serie di rifiuti con relativa pesatura degli stessi. Se passate di là andate a vedere questo oggetto e vi rendere conto, pur nella sua indubbia utilità, che è quello la mini isola ecologica a Petrignano serve nella zona di Petrignano, Torchiagina e Palazzo ove il nume degli abbandoni di oggetti ingombranti è abbastanza elevato. Occorre realizzare un luogo ove è possibile conferire un materasso, una televisione del vetro di recupero ecc. perché è questa la strada da percorrere”.

“Ritengo inoltre assolutamente necessario – aggiunge Antonio Lunghi – sistemare l’ingresso dell’isola ecologica del Ponte Rosso. Non sogniamo di spostare l’isola ecologica in altra zona, la discussione di questi giorni sui siti dove realizzare i bunker delle scorie nucleari è abbastanza significativa. L’isola ecologica deve rimanere dove è e dobbiamo cercare di migliorarla e renderla all’altezza del luogo ove si trova. In questa prospettiva occorre realizzare una pesa del materiale conferito e utilizzare degli incentivi economici per favorire il riciclo. Naturalmente queste proposte sono state respinte dalla maggioranza. Mi dispiace – conclude l’ex sindaco ff – ma abbiamo perso cinque anni che potevano, con le risorse a disposizione che si sono avute, trovare una giusta soluzione a questo problema”.