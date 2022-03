Corpo senza vita in una abitazione di Assisi zona San Pietro

Non si conoscono le cause del decesso: sanitari e forze dell’ordine sul posto

Un uomo di 53 anni, M.T., è stato trovato senza vita in una abitazione della zona di San Pietro ad Assisi in vicolo Angelini. Sul posto un’ambulanza del 118, l’auto medica, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Assisi.

Non si conoscono al momento le cause che hanno portato al decesso dell’uomo, dalle prime informazioni trovato morto in casa dopo l’ingresso forzato dei vigili del fuoco. Il fatto intorno alle 18 di domenica 6 marzo. Le forze dell’ordine stanno aspettando il medico legale per chiarire le cause del decesso.

Diversi i cittadini allarmati in zona che hanno assistito all’arrivo dei mezzi dei sanitari e delle forze dell’ordine all’esterno della casa ed in pieno centro storico in zona abitata e frequentata da residenti, turisti e passanti. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando.

