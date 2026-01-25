Gennaiola 2026, la carica dei 950 a Santa Maria degli Angeli (foto+video)

È stata un’edizione da incorniciare la 42ª Gennaiola, andata in scena domenica 25 gennaio a Santa Maria degli Angeli, che ha confermato la manifestazione come uno degli appuntamenti podistici più importanti e partecipati del panorama regionale. Alla fine anche la pioggia della prima mattina di una domenica 25 gennaio grigia, molto temuta, si è fermata, e lo spettacolo dello sport ha vinto su tutto.

Con 950 atleti al via, la gara ha fatto registrare numeri da record, attirando runner di alto livello e numerosi appassionati. Il percorso, omologato FIDAL, valido come Campionato Regionale sui 10 km e inserito ufficialmente nel circuito regionale, ha trasformato la città in un vero centro di sport, entusiasmo e partecipazione.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata anche la numerosa partecipazione dei ragazzi delle scuole, protagonisti delle prove a loro dedicate, che hanno portato entusiasmo, colori e un forte messaggio di avvicinamento dei più giovani allo sport e ai suoi valori.

A imporsi nella prova maschile è stato Loitanyang Simon Kibet (U.P. Policiano Arezzo Atletica), autore di una prestazione di grande valore chiusa in 30’06”. In campo femminile successo per Melissa Fracassini (Atl. ARCS CUS Perugia), che ha dominato la gara con il tempo di 34’06”, confermandosi tra le protagoniste assolute del podismo regionale.

Al termine della competizione, entrambi i vincitori hanno espresso grande soddisfazione, dichiarandosi molto felici per il risultato ottenuto e sottolineando la velocità della gara e la bellezza del percorso, definito tecnico, suggestivo ed emozionante. (Continua dopo il video delle interviste – Link diretto) (Continua dopo il video delle interviste – Link diretto)

Organizzata dall’Assisi Runners e valida anche come 16° Memorial Vincenzo Cavanna, la Gennaiola ha saputo unire agonismo, inclusione e spirito di comunità. Nonostante il tempo incerto, che ha accompagnato parte della mattinata, la manifestazione si è svolta senza problemi, confermando l’ottima organizzazione e il forte richiamo dell’evento.

Fondamentale il contributo della Città di Assisi, di FIDAL, CSEN, Pro Loco, AVIS, Punto Rosa, del mondo scolastico e delle numerose associazioni locali, che hanno reso possibile una giornata impeccabile sotto ogni punto di vista.

Il presidente di Assisi Runners, Fabio Battistelli, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, i volontari e i collaboratori, definendo la Gennaiola 2026 “un’edizione straordinaria”. Battistelli ha evidenziato come i 950 atleti presenti alla partenza abbiano comportato un grande lavoro organizzativo, “ripagato però da una riuscita eccellente”. Il presidente ha infine sottolineato come la Gennaiola sia ormai “tra le manifestazioni di riferimento in Umbria e nel Centro Italia”, guardando con fiducia a una crescita ulteriore nelle prossime edizioni.

La Gennaiola 2026 si chiude così con un bilancio estremamente positivo, non solo sportivo ma anche sociale, confermandosi molto più di una gara: una vera festa per tutto il territorio.

La classifica completa è disponibile > QUI