Domiciliari violati, una denuncia a Petrignano

I militari della Compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino intensificano i controlli nelle frazioni. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Petrignano, durante i controlli alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, hanno accertato che una persona agli arresti domiciliari residente in area non si trovava in casa.

Contattato al cellulare l’uomo ha detto di non sentirsi bene e che avrebbe aperto nel giro di qualche minuto ma i militari, intuito che non si trovasse in casa, lo hanno atteso sul retro dell’abitazione, dove è giunto di corsa poco dopo nel tentativo di rientrare senza essere visto. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, è stato denunciato per evasione all’Autorità Giudiziaria di Perugia. L’uomo si trova ai domiciliari a causa di una rapina aggravata commessa nel palermitano nell’agosto del 2021.

I fatti risalgono all’agosto scorso quando un 39enne di origini siciliane ma da anni residente ad Assisi avva spintonato e derubato un anziano esercente facendolo cadere a terra, rubandogli il portafogli dai pantaloni. Per questo episodio, accaduto in Sicilia, i militari della Stazione di Petrignano d’Assisi, dipendenti dalla compagnia di Assisi, ad agosto avevano dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Termini Imerese (PA) a carico dell’uomo. Il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente rintracciato e, dopo le formalità di rito, è stato portato presso propria abitazione ove è stato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Il provvedimento – spiegavano all’epoca i carabinieri – è stato emesso in quanto l’uomo, agli inizi del mese di agosto, mentre si trovava in vacanza in provincia di Palermo, nella sua terra d’origine, avrebbe compiuto una rapina aggravata ai danni di un anziano commerciante. L’uomo, seppur provato, però dava ai Carabinieri del posto esatte indicazioni finalizzate alla sua identificazione ed al successivo rintraccio.

