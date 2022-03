Casa di riposo Andrea Rossi, con adeguamento delle rette oltre 160.000 euro in più

“Grazie alla rimodulazione delle rette, anche la Casa di riposo Andrea Rossi di Assisi potrà usufruire di un incremento medio annuo che oscilla tra i 160mila e 200mila euro”. A renderlo noto il capogruppo Lega in consiglio regionale Stefano Pastorelli insieme ai consiglieri comunali Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, a seguito dell’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità Luca Coletto, dello schema di accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali.

Come si legge nella nota della Regione, “la determinazione delle nuove tariffe per le strutture sociosanitarie extraospedaliere potrà essere approvata a seguito dell’adozione del nuovo regolamento sui requisiti delle strutture medesime la cui proposta è stata preadottata dalla Giunta regionale”. “Nel frattempo – ha aggiunto Coletto -, visto che negli ultimi anni non vi è stato alcun adeguamento delle tariffe al costo della vita (ad eccezione di quelle per le strutture per le tossicodipendenze) e che i ristori erogati dalla Giunta regionale (2 milioni 700 mila euro) coprono solo in parte i maggiori costi e le perdite che le strutture sociosanitarie extraospedaliere hanno dovuto subire in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato definito un accordo ponte per consentire la sostenibilità del mantenimento dei requisiti richiesti in modo da evitare di pregiudicare seriamente la sicurezza e la qualità delle prestazioni erogate ai pazienti nelle strutture che operano per conto e a carico del sistema sanitario regionale”. Le tariffe saranno adeguate in base all’indice Istat Foi e di conseguenza, le Usl 1 e 2 provvederanno a rivalutare le quote delle rette applicate a ciascun accordo contrattuale vigente stipulato con gli enti gestori delle strutture extra-ospedaliere, nonché a incrementare i budget assegnati ai servizi territoriali per l’attuazione di programmi di trattamento residenziali e semiresidenziali.

“Ancora una volta rispondiamo alle polemiche con i fatti – spiegano gli esponenti della Lega Assisi – la Lega si sta muovendo per superare l’inerzia di chi ha governato negli ultimi venti anni nella nostra regione, smantellando servizi e disperdendo le professionalità. Gli interventi sulla definizione delle tariffe consentiranno alla Casa di Riposo Andrea Rossi, così come a tante altre presenti sul territorio regionale, di dare risposte concrete alle nuove esigenze determinate dalla pandemia e allo stesso tempo cogliere la possibilità di implementare i servizi esistenti, garantire cure migliori ai pazienti e agevolare il carico delle famiglie.

Sempre in relazione al lavoro della Lega sul tema sanitario, ricordiamo anche l’attenzione costante verso il potenziamento dell’ospedale di Assisi, dove dal mese di marzo è attivo il nuovo servizio di dietetica presso l’ambulatorio oncologico, riservato sia pazienti in trattamento attivo, sia in follow-up per pregressa malattia”.

