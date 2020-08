Filippa Lagerback e Daniele Bossari ad Assisi in compagnia del loro cane Whisky

(Stefano Berti) Filippa Lagerback ad Assisi con Daniele Bossari. Tante le foto sul proprio profilo Istagramm della modella, attrice e presentatrice svedese, pubblicate intenta a passeggiare nel centro storico di Assisi.

Ed è solo l’ultima visita in Umbria di una coppia vip, che in questo caso ha scelto nuovamente Assisi come meta delle proprie vacanze estive.

Dal Tempio di Minerva alla Basilica di San Francesco, passando per i tanti vicoli della città Serafica. Una passeggiata in compagnia dell’inseparabile Whisky, il cane cocker delle coppia, sotto al gran caldo agostano che non è passata inosservata ai tantissimi ospiti in città in questi giorni.