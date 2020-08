Coronavirus, due casi a Bastia e uno ad Assisi: sono tutti tornati dalle vacanze

Altri due casi di coronavirus a Bastia Umbra, due giovani tornati dalle vacanze. Ad annunciarlo il sindaco, Paola Lungarotti, anticipando anche che “i due ragazzi erano di rientro da luoghi di villeggiatura” e che “in seguito alla ricostruzione dei contatti che hanno avuto sono state al momento poste in quarantena circa 30 persone”. La nuova positività ad Assisi, invece, non è collegata al cluster dei novizi ma anche in questo caso sarebbe un giovane tornato dalle vacanze, all’estero. Nel caso di Bastia Umbra, invece, i giovani sarebbero rientrati uno dall’Italia e l’altro dall’estero.

“In data odierna -si legge in una nota del Comune di Bastia Umbra – è pervenuta dai Servizi sanitari la comunicazione di due casi positivi al Covid – 19 nel nostro territorio. Ciò significa che le raccomandazioni al rispetto delle norme nazionali e regionali non sono mai troppe. Ricordiamo che il contagio si può evitare innanzitutto mantenendo il distanziamento fisico tra le persone e l’uso della mascherina quando la distanza non è garantita. In questo momento ci rivolgiamo soprattutto ai giovani perché i due casi conclamati nel nostro territorio e i tanti che si stanno riscontrando nel territorio nazionale vedono coinvolti i giovani. Le iniziative estive in programma vanno vissute come momenti per stare insieme ma sempre nel rispetto delle norme sopra indicate. A supporto delle iniziative dei pubblici esercizi, ricordando loro gli obblighi a cui sono tenuti, la security e la Polizia Locale vigileranno su quanto raccomandato. Evitiamo il ripetersi di misure particolarmente restrittive appellandosi al nostro senso di responsabilità”.

Questa la nota del Comune di Assisi in merito al caso di positività ad Assisi. “Un giovane è risultato positivo al Covid-19. Il sindaco Stefania Proietti ha firmato l’ordinanza con cui ha disposto per il ragazzo l’isolamento domiciliare. La comunicazione è giunta dall’autorità sanitaria dal momento che il giovane, di ritorno da un viaggio all’estero, si era sottoposto volontariamente qualche giorno fa al tampone risultato positivo. Da oggi come è noto per chi rientra da Malta, dalla Spagna, dalla Croazia e dalla Grecia, è obbligatorio l’accertamento per verificare se c’è stata o meno la contrazione del virus. Il sindaco raccomanda tutti coloro che sono rientrati dall’estero a sottoporsi al tampone per contenere la diffusione del Covid-19: ‘Invito i cittadini che tornano da paesi esteri a segnalarlo immediatamente all’autorità sanitaria attraverso il numero 800.63.63.63 o per email a [email protected] In questa fase inoltre è importante non abbassare la guardia e adottare tutte le misure di sicurezza, dall’uso della mascherina al distanziamento sociale, a non favorire assembramenti né in luoghi aperti né in locali chiusi, Considerato l’alto afflusso di turisti per il Ferragosto e visto anche la diffusione del virus di recente nell’area de Sacro Convento con 18 positivi come amministrazione abbiamo adottato dei provvedimenti come l’impiego di volontari della protezione civile e di agenti della polizia locale per indirizzare i flussi e cartelli informativi per i visitatori a cui viene ricordato di indossare sempre la mascherina e disinfettare le mani'”.

Per quanto riguarda il coronavirus in Umbria, questi i dati riferiti alla settimana dal 7 al 14 agosto per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 14 agosto: i casi positivi sono passati da 1.488 del 7 agosto a 1.532 del 14 agosto (+ 44); gli attualmente positivi da 38 sono diventati 73 (+ 35). I guariti sono cresciuti da 1370 a 1379 (+ 9); i ricoveri totali sono passati da 8 a 10 (+ 2); di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato). I decessi sono 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 835 rispetto alle 756 (+ 79) del 7 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 63 rispetto ai 30 del 7 agosto (+ 33). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 131.894, rispetto ai 126.654 effettuati alla data del 7 agosto, con un aumento di 5.240 tamponi.

Il paziente ufficialmente guarito è chi risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro. Dall’attuale tabella riepilogativa è stato eliminato il dato relativo ai pazienti “clinicamente guariti” in quanto non ritenuto più significativo, mentre è stato introdotto il dato relativo al totale dei soggetti “in isolamento”, accanto a quello relativo ai soggetti “in isolamento contumaciale”. Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria e che sono in continuo aggiornamento.