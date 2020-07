Ermal Meta oggi a Spello, un altro vip nella città dei fiori

Ancora vip in Umbria in questi giorni, in un periodo di ripartenza dopo l’emergenza Covid-19. E dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, a Spello è arrivato Ermal Meta. Non nuovo il cantante da queste parti, dopo ha più volte dato vita a concerti e partecipazioni ad eventi ad Assisi (Con il cuore nel nome di Francesco e Riverock Festival) non troppo tempo fa.

Ermal Meta ha fatto tappa nel borgo umbro, città dell’infiorata, pranzando nello stesso ristorante che ha visto protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Poi un giro in città fra la curiosità di cittadini e visitatori, ancora non molti a dire il vero, in un Umbria ormai da tempo a contagio zero e che cerca di ripartire.

Ermal Meta, dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”.

Foto di repertorio “Con il Cuore 2018” © Mauro Berti, Rivista San Francesco