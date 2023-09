Forazze e caditoie, al via la pulizia in tutto il territorio comunale

Sembra essere un brutto periodo per la pulizia del territorio di Assisi, centro storico, Santa Maria degli Angeli e altre frazioni. E intanto è iniziato il servizio di pulizia delle forazze e caditoie presenti su viabilità pubblica in tutto il territorio comunale, per la precisione in tutte le zone dove è attivo lo spazzamento manuale e/o meccanico.

Sono numerose le lamentele da parte di residenti, cittadini ed operatori commerciali, che lamentano una poca pulizia di diverse zone. Sporcizia che la fa da padrona a Santa Maria degli Angeli, in via Gabriele D’Annunzio, dove permane il problema del campane del vetro ricche di rifiuti alo loro esterno. Ma anche erbacce, aghi di pino, marciapiedi al limite della praticabilità. Insomma, si potrebbe fare meglio, ma la situazione va avanti ormai da troppo tempo.

Giusto ieri la redazione di Assisi News aveva segnalato “il caso di via Aluigi, la strada che da via San Paolo porta a via Fortini. Impercorribile con i mezzi, non è neanche nella mappa di chi dovrebbe pulire a piedi, altrimenti non spiega perché il passamano che dovrebbe agevolare la salita o la discesa di una strada ripidissima sia letteralmente ricoperto di guano dei piccioni. Non va meglio la situazione della strada, dove il guano dei piccioni, le foglie secche e la spazzatura, quando piove creano del limo scivolosissimo. E sono anche diverse le forazze intasate” come quella della foto in evidenza scattata nel pomeriggio di lunedì 25 settembre 2023.

Ora l’amministrazione comunale fa sapere che le frazioni interessate, in ordine di avvio, saranno le seguenti, salvo variazioni di carattere tecnico/organizzativo: Santa Maria degli Angeli, Assisi centro ed area esterna di espansione (zona Ivancich case nuove), Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Torchiagina, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio e Pianello, Sterpeto, Pieve San Nicolò, Porziano, Armenzano, Rivotorto, Viole, Capodacqua, Castelnuovo, Tordandrea; nelle restanti zone si provvederà a carico dei servizi operativi del Comune di Assisi.

Indicativamente la ripulitura delle forazze si concluderà entro il mese di ottobre ed è stata prevista, in due passaggi sistematici annuali, dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti. L’amministrazione comunale nel bilancio corrente ha infatti destinato proprie somme per la pulizia (comprensive di adeguato smaltimento) delle migliaia di caditoie pubbliche esistenti nel territorio come servizio ausiliario di prevenzione nel caso di precipitazioni meteoriche particolarmente avverse, quali quelle che, purtroppo per i cambiamenti climatici, si verificano con sempre maggiore frequenza.

