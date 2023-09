Umbria Gas festeggia i cento anni dalla nascita del fondatore Orlando Baldoni: appuntamento il 29 settembre

Umbria Gas festeggerà i cento anni dalla nascita del suo fondatore, Orlando Baldoni, con un evento aperto alla comunità che si terrà venerdì 29 settembre alle 17.30 nella sede dell’azienda a Tordandrea, in via Porziuncola 5.

Un momento conviviale per ricordare, insieme a dipendenti e collaboratori, la figura dell’imprenditore che, dapprima con le bombole e poi con il GPL sfuso, ha dato vita ad una realtà di riferimento del territorio nel settore dell’energia. Concessionaria esclusiva Eni gas GPL per l’Umbria, Umbria Gas è oggi guidata da Anna Maria Baldoni, figlia di Orlando, che dopo la morte prematura del padre avvenuta nel 1985, ne ha raccolto l’eredità prendendo in mano le redini dell’azienda.

“Orlando Baldoni – ricorda la figlia Anna Maria, Amministratrice unica dell’azienda Umbria Gas – è stato un rivoluzionario e instancabile pensatore, pioniere e autore di scelte del tutto audaci per il tempo. Ogni sua decisione personale e imprenditoriale è stata caratterizzata da un profondo attaccamento alla famiglia e al territorio. Benefattore appassionato di edilizia e urbanistica, si è dedicato a far crescere il suo paese costruendo strade a sue spese, favorendo lo sviluppo di centri ricreativi e supportando la parrocchia locale e il restauro delle opere d’arte. Per questa ragione vogliamo condividere con tutta la cittadinanza questo importante anniversario, che vuole restare nella memoria collettiva come esempio di etica del lavoro, sacrificio e impegno”.

Orlando Baldoni (14 ottobre 1923 – 6b Marzo 1985), è nato e vissuto a Tordandrea di Assisi, cui resterà sempre legato da profondissimi rapporti di amicizia, amore e lavoro. Grazie allo storico mulino di Tordandrea, che rileva e accresce, conosce sua moglie Italia che lo accompagnerà e consiglierà per tutta la vita con instancabile dedizione e incondizionato amore: dalla loro unione nascono Anna Maria e Giuseppina. Ama l’agricoltura e tutti i tempi della natura, che rispetta ma modernizza impiegando le macchine agricole più moderne e performanti. Prima agente per Covengas, poi imprenditore e rivenditore per Agip Gas che gli affiderà in esclusiva il territorio dell’Umbria, sfida il sistema commercializzando per primo il GPL in Umbria.

(Umbria Gas è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata