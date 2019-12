Furti a ripetizione da Bastia Umbra a Spello: non c’è più pace

A Bastia ladri penetrati in casa dal terrazzo, a Spello furto nel tardo pomeriggio con le telecamere che hanno ripreso tutto e i video diffusi via social dai proprietari

(Ste.Ber.) È un’ondata di furti a ripetizione e senza sosta quella che si sta consumando in questi ultimi giorni nei territori di Bastia Umbra e di Spello. E a denunciare i fatti sono direttamente i cittadini via social network. Un passaparola senza fine con i residenti pronti a tutto pur di fermare i ladri che sembrano penetrare spesso troppo facilmente nelle abitazioni.

Ieri, martedì 17 dicembre, furti in zona XXV Aprile a Bastia Umbra, precisamente in via Gran Sasso. “I ladri sono saliti su un tavolino di plastica – scrive una cittadina via Facebook – poi sul muro aggrappandosi sulla terrazza, da li hanno spaccato la finestra e sono entrati nell’appartamento”. Furti anche in via Santa Croce, sempre a Bastia Umbra e sempre segnalati dai cittadini via Facebook. “Non siamo tutelati – tuonano alcuni residenti – ormai c’è troppa libertà, sembra che entrare a rubare nelle case altrui sia una cosa normale”. Cittadini che si passano la voce con estrema irritazione, decisi ad unire le forze.

E se a Bastia Umbra la situazione è critica, a Spello è ancora peggio. Un’ondata di furti a ripetizione va avanti ormai da mesi nel borgo umbro a pochi passi da Assisi, prima in periferia ora addirittura in centro storico. E’ sempre di ieri infatti la denuncia di un residente che si è visto penetrare i ladri nella propria abitazione quando erano da poco passate le 18. Poco prima di cena, i malviventi hanno dapprima scavalcato una recinzione, poi con uno a fare da palo sono subentrati in casa.

A documentare tutto le telecamere a circuito chiuso poco distanti con i video diffusi addirittura in alcuni gruppi su Facebook con la scena ripresa. E i cittadini chiedono di verificare attentamente le immagini per risalire ai responsabili.