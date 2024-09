Furti, doppio episodio tra venerdì e sabato notte a Santa Maria

Ancora furti, tentati o riusciti, nell’assisano e nello specifico a Santa Maria degli Angeli: nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno spaccato la vetrina di una nota catena di negozi di abbigliamento e casalinghi e hanno anche provato a entrare nel bar di una struttura sportiva della zona; non è chiaro se i colpi siano riusciti, ma aumenta il malumore dei cittadini per quanto riguarda la sicurezza. A riportare la notizia i quotidiani locali oggi in edicola.

Si tratta infatti dell’ennesimo colpo nella zona, tra tentati e subiti: quella appena passata è stata un’estate “calda” a Santa Maria degli Angeli, apertasi con la rapina al bar Biagetti (poi sfociata nell’aggressione a un agente; peraltro il locale è stato preso di mira altre due volte nel giro di pochi giorni) e con almeno due colpi riusciti e uno tentato ai Portali, dove tra l’altro ignoti hanno rubato persino il salvadanaio con le mance non più tardi di tre settimane fa.

Ma i malviventi sembrano essere ovunque, e scatenati: sempre in estate diversi i furti in abitazione, con una cassaforte sventrata da una casa alle porte del centro storico di Assisi, nella zona dello stadio dove un autista di bus aveva subito una tentata rapina con una siringa. I ladri avevano agito anche a Santa Maria degli Angeli, dove un residente nella zona di via Fermi si è ritrovato la casa messa a soqquadro da uno o più ignoti e nella stessa sera era stata colpita una villetta nella zona Peep in via Ermini. Sempre a inizio estate, a giugno, le forze dell’ordine avevano inoltre arrestato due persone, che, dopo aver forzato una porta di emergenza, erano entrate in un bar sito all’interno di una palestra per prelevare – e anche consumare in loco – alcune bottiglie di alcolici.

Foto di Gwendal Cottin | via Unsplash

