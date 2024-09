Ancora un furto al Bar I Portali, rubato un salvadanaio con le mance dei clienti

Un fatto simile accaduto in un altro locale di Santa Maria degli Angeli: che si tratti di un ladro seriale di salvadanai?

Un altro furto al Bar I Portali dove è stato rubato il salvadanaio a forma di carillon in cui i clienti erano soliti lasciare delle mance. Il singolare furto è avvenuto ieri, mercoledì 4 settembre, nel Bar di via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli mentre la nota attività commerciale era aperta al pubblico. Il salvadanaio è stato asportato da un cliente mentre stava pagando il suo conto all’interno del Bar Pasticceria.

La titolare del Bar I Portali, che è stato più volte preso di mira con furti nella notte, sporgerà denuncia in queste ore alle forze dell’ordine. All’interno della struttura è presente un sistema di video sorveglianza.

Da quanto si apprende non sarebbe il primo furto di questa tipologia. Già nei giorni scorsi, in un altro locale di Santa Maria degli Angeli, è stato portato via un salvadanaio delle mance. Che si tratti di un ladro seriale di salvadanai?

