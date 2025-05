Furti in abitazione, ladro seriale incastrato dal dna: arrestato un 42enne

(Flavia Pagliochini) Un tesoretto da 75.000 euro ‘accaparrato’ in cinque anni di furti in abitazione (incluso il periodo della pandemia), messi a segno tra Perugia, Deruta e Bastia Umbra. E proprio i carabinieri della stazione bastiola, grazie alle analisi del Ris e alla Banca dati nazionale, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno arrestato il responsabile, un 42enne cui è stata “notificata” l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia.

L’uomo, nello specifico, avrebbe messo a segno svariati colpi tra Perugia, Deruta e Bastia Umbra, tra l’ottobre 2019 e ottobre 2024, nel corso dei quali sono stati sottratti alle vittime contanti, monili e orologi per un valore totale di circa 75.000 euro. Il provvedimento restrittivo è maturato all’esito di un’articolata attività d’indagine condotta dai carabinieri che, intervenuti a seguito di nove furti in abitazione, di cui uno tentato, hanno repertato in ogni sopralluogo tracce biologiche che sono state poi inviate al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche – RIS – di Roma per le successive analisi. In un primo momento l’inserimento del profilo genetico ricavato dalle varie tracce biologiche repertate in ciascun furto non aveva sortito l’esito sperato; questo fino a qualche tempo fa, quando dopo l’inserimento nella Banca dati nazionale del profilo genetico dell’indagato operato in relazione ad un altro reato, è emersa la corrispondenza del profilo del 42enne con quello rilevato sulle varie scene del crimine. All’atto di eseguire la misura cautelare, i militari, su delega della Procura della Repubblica di Perugia, hanno anche proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’indagato. Nel corso di tale attività hanno rinvenuto e sequestrato vari arnesi da scasso, telefoni cellulari e finanche un dispositivo per la cifratura delle serrature delle porte blindate.

