UmbriaCON 2026: annunciate date e tema della terza edizione

Dopo due edizioni di straordinario successo, UmbriaCON torna nel 2026 con la sua terza edizione, in programma il 16, 17 e 18 gennaio 2026 presso il complesso espositivo UmbriaFiere a Bastia Umbra (PG). Confermato come uno degli appuntamenti di punta del panorama comics & games italiano, il Festival Comics Arts & Games si rinnova e si espande, consolidando il proprio ruolo di riferimento per appassionati, famiglie e professionisti del settore dell’intrattenimento, dell’arte e della cultura pop. La passata edizione di UmbriaCON aveva richiamato oltre 28.000 visitatori provenienti da tutta Italia, con una formula raddoppiata. Sulla stessa linea continuerà l’edizione 2026, già al lavoro su nuovi spazi, più contenuti e ospiti di rilievo nazionale e internazionale. UmbriaCON 2026 sarà un’edizione “CULT”, come da tema scelto per il prossimo gennaio. Un omaggio ai simboli intramontabili della cultura pop, del cinema, delle serie TV, dell’arte e del fumetto che hanno segnato generazioni. UmbriaCON “CULT” sarà un viaggio tra icone, linguaggi e miti che hanno definito l’immaginario collettivo, tra nostalgia e innovazione, tra passato e presente.

«CULT è ciò che resiste al tempo e nel tempo – spiega Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON 2026 e responsabile della Fidelio srl di Bastia Umbra, organizzatrice dell’evento – è ciò che crea comunità, che si tramanda, si reinventa e continua a ispirarci. UmbriaCON 2026 celebrerà tutto ciò che è diventato leggenda. È un tema a cui sono particolarmente legato e ho voluto fortemente che fosse “la guida” di questa nuova edizione. Nei primi due anni abbiamo portato in Umbria grandi nomi internazionali ed iniziative di qualità, che hanno riscosso molti apprezzamenti di cui siamo orgogliosi e onorati. Vogliamo continuare su questa strada, puntando ancora più in alto. UmbriaCON è stato classificato già dallo scorso anno come festival internazionale: si pone quindi ancora più come ponte tra culture diverse e trasforma ogni volta l’Umbriafiere di Bastia Umbra in una terra di magia e divertimento unica».

Dopo i grandi nomi di John Romita Jr., l’attore Jason Isaacs, Giorgio Cavazzano, Glenn Fabry, Fraffrog, Cicciogamer, Elio e Le Storie Tese, anche a UmbriaCon 2026 ci sarà la presenza di ospiti internazionali provenienti dal mondo del fumetto, del cinema, delle serie TV e del game design, pronti a incontrare il pubblico, raccontare le proprie storie e celebrare insieme l’anima creativa della cultura nerd e pop. Presto saranno ufficializzati i primi nomi degli ospiti e il programma 2026. L’intero polo fieristico di UmbriaFiere sarà trasformato in un grande universo tematico per regalare tre giorni indimenticabili di pura energia e divertimento per tutte le età.

© Riproduzione riservata