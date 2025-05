Donatella Casciarri: “Impegno, determinazione e competenza al servizio di Assisi”

Chi è Donatella Casciarri, candidata del Partito Democratico in sostegno di Valter Stoppini? A presentarsi la diretta interessata, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Mi sono di nuovo messa a disposizione della mia città per dare continuità ad un progetto iniziato nel 2016 e che tanti risultati ha prodotto in questi anni

Il mio impegno, la mia determinazione, la mia competenza sono e saranno a servizio della comunità cui appartengo da sempre per dare continuità ed assicurare uno sviluppo sostenibile, responsabile ed equilibrato all’intero territorio del Comune di Assisi. Le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio sono quindi un momento importante per Assisi: Valter Stoppini, sostenuto da una ampia coalizione, di cittadine e cittadini che hanno voluto, come me, impegnarsi al suo fianco, rappresenta il Sindaco giusto cui dare fiducia.

Ma per tutto ciò ho e abbiamo bisogno del sostegno di tutti. A partire da te. Il mio impegno sara forte e chiaro, come sempre, per assicurare una forte integrazione tra la città ed il territorio su obiettivi e valori che appartengono ad ognuno di noi. Assisi per lavoro, innovazione e giustizia economica perché sia luogo dove i giovani si sentono al centro delle opportunità e dove vivere; Assisi città che si prende cura degli anziani dei più fragili, delle famiglie in difficoltà; Assisi territorio modello di ecologia integrale, rigenerata, verde, giusta ; Assisi città della cultura, dell’arte e dell’incontro

Assisi città della spiritualità, della pace e dei valori francescani; Assisi che si occupa di un turismo sostenibile ed intelligente, conciliando la natura della città turistica con le necessità dei residenti; Assisi come città che pensa a rigenerare per abitare e a creare una mobilita alternativa con percorsi ciclo pedonali che siano le nuove infrastrutture del territorio.

Questa e la strada giusta per la cura, lo sviluppo e l’amministrazione del luogo in cui viviamo e che vogliamo possa essere il luogo in cui vivranno i nostri figli Per tutto ciò ti chiedo di sostenermi votando Donatella Casciarri con Valter Stoppini Sindaco alle prossime elezioni amministrative. Con esperienza e responsabilità, ancora con Assisi!

