Furti: maxi colpo a Capodacqua, ladri in azione anche a San Benedetto

Ladri scatenati nell’assisano, dove dopo i colpi della scorsa settimana a Palazzo, è andato in scena un maxi furto a Capodacqua. Il bottino è di alcune migliaia di euro fra gioielli, contanti e ricordi di famiglia. A scoprire il fattaccio i padroni di casa, che si sono ritrovati l’abitazione messa a soqquadro.

Immediata la denuncia alla Polizia di Stato del commissariato di Assisi; secondo le prime informazioni i ladri hanno agito nel primo pomeriggio, quando in casa non c’era nessuno. Con un frullino hanno sfondato la cassaforte e una volta apertala hanno preso quanto vi era contenuto fra contanti e gioielli. Hanno messo a soqquadro la casa per cercare di recuperare qualche altro prezioso, e poi si sono dati alla fuga. Non si tratta dell’unico colpo – ma di certo è il più corposo: nelle ultime ore furti sono avvenuti a Rivotorto e nella zona di San Damiano di Assisi, oltreché nella zona di San Benedetto. E non più tardi di una settimana fa erano avvenuti quattro furti a Palazzo e uno nella zona di via dell’Aeroporto nel giro di un paio di giorni. A evitare il peggio l’intervento delle forze dell’ordine: prima, lunedì 4, i carabinieri erano intervenuti per un furto dentro un condominio di più appartamenti a Palazzo, mentre mercoledì 6 sera era stata la polizia di Stato a intervenire nella frazione assisana, dove sono state prese di mira due abitazioni poco distanti tra loro. E il giorno dopo ancora un furto, nella zona di via dell’aeroporto.

Foto di Salah Ait Mokhtar | Via Unsplash

© Riproduzione riservata