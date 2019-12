Furti su auto in sosta, denunciato il responsabile

Furti su auto in sosta tra Petrignano e Torchiagina, denunciato il responsabile. I militari della Stazione Carabinieri di Petrignano d’Assisi, hanno denunciato un cittadino albanese 22enne, residente in Assisi (PG), già noto alle forze dell’ordine, per furto su autovettura. L’attività d’indagine ha permesso di appurare come l’uomo sia il responsabile di numerosi furti su auto in sosta tra le località Torchiagina e Petrignano d’Assisi che, nel mese di dicembre, hanno suscitato non poca preoccupazione tra i residenti del luogo. Il giovane, grazie anche all’ausilio di telecamere di sorveglianza presenti nelle frazioni, ed al riconoscimento fotografico eseguito da un denunciante che ne riconosceva il viso e le fattezze, veniva chiaramente individuato quale autore del furto e deferito alla competente Autorità Giudiziaria.