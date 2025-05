Torniamo a giocare al Pincio e Festa dei Boschi: un weekend di eventi per la biblioteca

La Biblioteca comunale di Assisi protagonista di due eventi nel prossimo week end, tesi a promuovere la lettura e l’aggregazione sociale in luoghi immersi nella natura. Sabato 31 maggio 2025, alle ore 17, al Parco Regina Margherita, si terrà l’iniziativa “Torniamo a giocare al Pincio. Scambio intergenerazionale tra giochi e storie del territorio”, un pomeriggio dedicato alle famiglie, con storie e giochi di una volta che fanno incontrare generazioni diverse, in un luogo suggestivo della città. Il dottor Giuseppe Di Biagio e la maestra Antonella Brunacci leggeranno brani e racconteranno storie sui giochi di una volta, che poi grandi e piccini realizzeranno insieme. L’evento è gratuito, promosso dalla Biblioteca comunale, con prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.assisi.pg.it; 075 813481 – 348 5591985. Si tratta della giornata conclusiva de “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, attivata in città dalla Biblioteca comunale. L’iniziativa Torniamo a giocare al Pincio s’inserisce inoltre nel Giubileo 2025 di famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, che si celebra proprio fra venerdì e domenica.

Il 1° giugno, nell’ambito della “Festa dei Boschi”, promossa dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) al Bosco di San Francesco ad Assisi, con una serie di iniziative rivolte a bambini e famiglie con laboratori e attività nella natura, la Biblioteca comunale sarà inoltre presente insieme ai volontari di “Nati per leggere Umbria”, con letture e altre attività dedicate al tema del bosco. Per informazioni: www.boscodisanfrancesco.it; faiboscoassisi@fondoambiente.it (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

