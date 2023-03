Furto in azienda ma scatta l’allarme anti-intrusione: arrestati due ladri

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti per un furto in azienda, in una ditta situata nella frazione di Torchiagina, dove era scattato un allarme anti intrusione. Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato due persone sospette nei pressi della porta d’ingresso dell’azienda che era stata palesemente divelta.

Gli agenti hanno quindi avvicinato la coppia che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di salire su un’auto parcheggiata per darsi alla fuga. Raggiunti dagli operatori, i due uomini – un cittadino italiano, classe 1970 e un cittadino tunisino, classe 1982, entrambi con precedenti di polizia – sono stati fermati e contenuti in sicurezza con gli strumenti in dotazione. Sottoposti a perquisizione, estesa anche al veicolo, i due sono stati trovati in possesso di una borsa contenenti diversi attrezzi e arnesi atti allo scasso e una valigetta asportata poco prima dall’azienda. Dalla perlustrazione della zona, i poliziotti guidati dal vicequestore Francesca Di Luca hanno constatato che le due persone, dopo aver danneggiato un cancello e una porta, si erano introdotti all’interno della ditta, mettendo a soqquadro gli uffici.

Accompagnati in Commissariato per gli accertamenti di rito, è emerso che il 40enne era gravato da un obbligo di dimora nel Comune di Perugia. Al termine delle attività, i due sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso e su disposizione del Pubblico Ministero sono stati trattenuti presso le celle di sicurezza. Al termine del giudizio per direttissima il Giudice ha disposto per entrambi la custodia in carcere. La refurtiva del furto in azienda, invece, è stata restituita al titolare, successivamente informato dai poliziotti.

