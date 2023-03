Un assisano per un assisano, sciolto il nodo sul nuovo assessore: a breve l’annuncio

(S.B.) Ultime ore per la crisi di giunta ad Assisi, apertasi la settimana scorsa dopo mesi di malumori e forse al capolinea. Sarebbe un assisano doc il nuovo assessore, scelto dal sindaco Stefania Proietti, che andrà a sostituire il dimissionario, sempre assisano doc, Alberto Capitanucci. L’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro, proprio con annuncio del sindaco di Assisi che avrebbe trovato il nome in accordo, soprattutto, con i vertici del PD.

Sarebbe un “profilo di alto spessore” di area di centrosinistra, una figura che ha già ricoperto e ricopre altri incarichi istituzionali. Un nome “importante”, non appartenente alle liste delle scorse elezioni, che sembrerebbe accontentare tutti e che dovrebbe riportare, almeno per ora, la calma in una giunta fin qui non troppo felice. A scegliere, di nuovo, il sindaco in prima persona, che anche questa volta “da sola” porta a casa un altro successo personale, senza scendere a compromessi sulle forti pressioni arrivate nei giorni scorsi.

Certo, i civici rimarrebbero nuovamente i grandi esclusi dalla corsa al posto, senza nuovi incarichi rispetto agli attuali. Un assisano del centro storico a sostituire un altro assisano di Assisi città, con le deleghe che certamente subiranno modifiche e per le quali si attendo le decisioni del primo cittadino. Si attende ora soltanto la comunicazione ufficiale.

