Giulia Baldelli non ce l’ha fatta: addio alla ventottenne che “sognava di volare”

Giulia Baldelli non ce l’ha fatta. L’annuncio arriva via social dalla Magnifica Parte de Sotto: “Per la tua voce cristallina sempre presente tra le nostre fila, il tuo sorriso generoso, la tua parola fedele. Per la tua anima mite e battagliera, che non ha ceduto in questi anni il passo al buio, ma ha vinto la paura con la gioia di vivere.

La tua Parte non potrà dimenticarti mai. Ciao, Giulia”.

La ventottenne Giulia Baldelli, ammalata di polmonite nel 2018, aveva scoperto, grazie a degli esami, di essere affetta da sarcoma di Ewing extraosseo (dei tessuti molli adiacenti all’osso). Per questo la famiglia della giovane, che vive a Torgiano ma è conosciutissima ad Assisi in quanto tra l’altro partaiola della Magnifica Parte de Sotto, aveva lanciato un crowdfunding da 200.000 euro. E l’obiettivo, grazie all’impegno di molti e ad alcune maxi donazioni, era stato raggiunto e superato con successo in appena 4 giorni.

Purtroppo però la giovane non ce l’ha fatta. Giulia Baldelli combatteva da anni con la malattia, e dopo sei mesi di controlli positivi, “purtroppo a novembre una nuova massa si era formata a livello del cranio e quindi ho dovuto riaffrontare altre sedute di radioterapia e chemioterapia, ma – concludeva nella petizione – la malattia sta intaccando le ossa e questo mi ha già provocato una paraplegia e sto affrontando continui ricoveri per cercare di tamponare i dolori. Quindici giorni fa, un oncologo israeliano ha esaminato la mia situazione medica e abbiamo avuto una visita on line. Mi ha indicato una terapia con altri farmaci e un’immunoterapia che sarà lui poi ad organizzare per me e che dovrò fare, comunque in Italia perché non posso affrontare un viaggio fino in Israele”.

