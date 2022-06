Incendio a Petrata, in fiamme anche il bosco: pompieri in azione (foto+video)

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la frazione di Pieve San Nicolò, località Petrata. La notizia e le foto sono state diffuse dal sindaco Stefania Proietti, mentre per i vigili del fuoco le fiamme sono divampate a San Fortunato. Sul posto due squadre al lavoro, Assisi e una dalla centrale con DOS. Si tratta di un incendio che interessa campo e zona boschiva, sono in arrivo in supporto anche due Canadair. (Continua dopo il video)

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto la Protezione Civile comunale e i vigili urbani. Sono in arrivo i mezzi aerei per lo spegnimento delle fiamme che, purtroppo, hanno intaccato il bosco che continua a bruciare. “Si raccomanda la massima attenzione”, l’appello di Proietti. (Continua dopo il video)

Le fiamme sono divampate in tutta l’Umbria. Le squadre di Foligno e Spoleto sono in azione in zona San Giacomo di Bevagna per incendio campo su cui sono in arrivo anche la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana e un’altra squadra della centrale. La squadra di città di Castello e una dalla Centrale di Perugia sono intervenute sulla zona di Parlesca e SS 3 bis.

L’incendio più vasto è in zona San Martino in Colle dove sono impegnate 4 squadre, due della centrale, distaccamento Cavour, Todi e Drago 124 da Arezzo coordinato dal DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) di Perugia. Si tratta di un incendio che ha lambito abitazioni.

