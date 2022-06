Recuperati due cani maremmani: abbandonati agli Stazzi, erano arrivati a Costa di Trex

Grazie alla segnalazione degli abitanti di Costa di Trex, ieri mattina è stato possibile effettuare il recupero di due cani maremmani, un maschio e una femmina di circa due anni di età, che da qualche giorno si aggiravano spaesati lungo la strada provinciale 249 e tra le case della frazione; più di una volta sono stati trovati di notte distesi in mezzo alla strada, rappresentando un pericolo per se stessi e anche per i veicoli di passaggio. I cani erano stati segnalati a inizio settimana nella zona degli Stazzi, e poi ancora alla Rocchicciola. Presumibilmente sono stati abbandonati, anche visto che le numerose segnalazioni via social non hanno dato esito.

Gli abitanti del luogo si sono presi cura da subito dei due animali fornendogli cibo e acqua ma sempre a distanza perché non era possibile avvicinarsi e catturarli. Nella mattinata di ieri è partito un intervento congiunto, con il sindaco Stefania Proietti che ha chiamato il responsabile del canile rifugio di Assisi Mirko Mela e interessato tutte le altre forze preposte al recupero dei due cani.

Sul posto i carabinieri forestali di Assisi, con a capo il comandante Pierdomenico , che è riuscito a delimitare la zona in sicurezza e il Servizio Veterinario della Asl Umbria 1, Randagismo e Igiene Urbana, di cui è responsabile Brigitta Favi. Il tecnico accalappiatore Alessandro Pezzanera, recatosi sul posto, ha potuto verificare che i due cani maremmani, molto spaventati, non potevano essere avvicinati con i metodi tradizionali per cui con molta pazienza è riuscito a prendere in braccio il primo e caricarlo sul furgone, a quel punto ha aspettato che la femmina da sola si avvicinasse per raggiungere il suo compagno. Ha contestualmente verificato che i due cani erano sprovvisti di microchip, la conseguenza è che adesso si trovano al canile sanitario di Assisi in attesa del proprietario o di qualcuno che se ne voglia prendere cura.

L’amministrazione comunale, il sindaco e gli abitanti di Costa di Trex ringraziano i servizi che hanno permesso di mettere in sicurezza gli animali e si augurano che questi due meravigliosi cani, di buon carattere e di giovane età, possano ritrovare il loro padrone o essere presto adottati: nel frattempo si trovano presso il canile gestito dal comune di Assisi dove sono accuditi amorevolmente dal personale e dai volontari della struttura.

© Riproduzione riservata