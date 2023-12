Incidente a Cannara, 84enne finisce fuori strada e viene soccorso dai carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, e dai sanitari del 118 dell’ospedale di Assisi. Secondo le prime informazioni, l’incidente a Cannara è avvenuto intorno alle 12 del 27 dicembre 2023: l’uomo, un 84enne di origini romane, avrebbe fatto tutto da solo mentre percorreva la strada nella zona del curvone di via Sant’Angelo che porta verso Spello. A chiamare i soccorsi altri automobilisti che passavano in zona; soccorso dalle forze dell’ordine, l’anziano è stato portato per accertamenti in ospedale, ma non avrebbe riportato – almeno secondo le prime informazioni – ferite gravi. Sconosciute al momento le cause del sinistro, ma non sembrerebbero coinvolte altre auto.

Un mese fa circa un sinistro analogo, con un incidente stradale a Capodacqua nelle vicinanze di Floritelli, con un’auto ribaltata che ha attirato la curiosità degli altri automobilisti. Sconosciute al momento le cause del sinistro, ma non sembrerebbero coinvolte altre auto; sul posto anche un’ambulanza del 118 per soccorrere il conducente, che non sembrerebbe aver riportato ferite gravi. Nello specifico la persona alla guida dell’auto era una donna, portata per accertamenti a Foligno: le sue condizioni – secondo quanto risulta alla redazione di Assisi News – non sono comunque gravi.

