Incidente a Capodacqua, auto ribaltata sulla Centrale Umbra

Incidente stradale a Capodacqua nelle vicinanze di Floritelli, con un’auto ribaltata che ha attirato la curiosità degli altri automobilisti. Sconosciute al momento le cause del sinistro, ma non sembrerebbero coinvolte altre auto; sul posto anche un’ambulanza del 118 per soccorrere il conducente, che non sembrerebbe aver riportato ferite gravi. Nello specifico la persona alla guida dell’auto era una donna, portata per accertamenti a Foligno: le sue condizioni non sono comunque gravi. (maggiori informazioni nelle prossime ore).

