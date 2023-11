Incidente a Passaggio di Bettona, due giovani ventenni in ospedale

Incidente autonomo a Passaggio di Bettona in direzione Bastia, coinvolti due giovani italiani dopo che – secondo le prima ricostruzione dei carabinieri di Assisi – il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla carreggiata. Il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì 10 novembre e sabato 11 novembre. Sempre secondo le prime informazioni uno dei due giovani è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia, l’altro è stato invece già dimesso con una prognosi di tre settimane. Oltre ai della compagnia di Assisi – stazione di Bastia Umbra, guidati capitani Vittorio Jervolino, sul posto anche il 118. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica.

© Riproduzione riservata