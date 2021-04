I costumi di Daniele Gelsi protagonisti nella serie tv Leonardo

Daniele Gelsi ancora alla ribalta nazionale. C’è infatti anche un po’ di Umbria nella serie tv Leonardo (che verrà trasmessa in 160 Paesi). Chiuso con il quarto e ultimo appuntamento in prima serata, con l’ultima puntata della serie evento in esclusiva su Rai 1 andata in onda martedì 13 aprile. Daniele Gelsi lavora e produce nella propria sartoria di Gualdo Tadino, la Gelsi Costumi d’Arte. Gelsi che vanta un curriculum di tutto rispetto – come riporta anche il Corriere dell’Umbria – e conta realizzazioni per Giorgio Albertazzi, per il compianto Gigi Proietti, per Michele Placido, per Tommaso Paolucci (per molto tempo direttore del Sistina), per Roberto Conforti.

Nell’ultima puntata di Leonardo, la trame vede il protagonista della serie alle prese con una crescente frustrazione per il successo del giovane artista Michelangelo Buonarroti. Cercando di tenere a freno il proprio dissenso, Leonardo accetta una nuova commissione dipingendo un enorme affresco ispirato alla Battaglia di Anghiari. Purtroppo però il nuovo lavoro lo porta a un confronto diretto e difficile con il rivale, mentre emergono dal passato dell’artista alcuni fantasmi riguardo a un evento personale che lo ha profondamente segnato. Il protagonista affronta una verità scomoda che porta a un rimescolamento di tutto ciò che ha creduto di sapere fin a questo momento.

Una puntata che ha visto protagonisti alcuni costumi realizzati appunto da Daniele Gelsi, per una continuità tra il sodalizio tra Alessandro Lai e lo stesso Gelsi, che vede l’esperto e rinomato sarto gualdese, molto legato ad Assisi e al Calendimaggio, da tanti anni ormai collabora con la Nobilissima Parte de Sopra, realizzare numerosi abiti per le produzioni del costume designer cagliaritano, tra cui quella dedicata appunto ai Medici.

Una serie TV di successo curata da Daniel Percival (sei gli episodi diretti), e da Alexis Sweet (che ne ha diretti due). Un’altra importante soddisfazione per Daniele Gelsi ormai abituato alla ribalta nazionale, un ulteriore successo nella sua carriera che lo ha visto realizzare splendidi abiti per film, serie televisive e rappresentazioni teatrali, al fianco dell’attività per eventi e manifestazioni storiche, fra le quali appunto il Calendimaggio di Assisi.