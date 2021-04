Scuola socio-politica Toniolo, appuntamento con l’economista Stefano Zamagni

“La famiglia come bene relazionale: l’impatto economico”. È il titolo della terza lezione della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” che si terrà oggi mercoledì 21 aprile alle ore 21. Interverrà l’economista e accademico italiano Stefano Zamagni, autore di molti saggi e pubblicazioni, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia civile, nominato nel marzo del 2019 da papa Francesco presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali.

“Avremo l’onore e il piacere di avere ancora una volta con noi – spiega il direttore della Scuola Socio-politica Francesca Di Maolo – un esperto, come il professor Zamagni, con capacità straordinarie di visioni e con una grande passione per l’economia civile”. Il tema del ciclo di lezioni della Scuola socio-politica è incentrato sul tema del “prendersi cura” per leggere importanti questioni sociali ed economiche. La scuola, di iniziativa diocesana, si rivolge a tutta la comunità ecclesiale e a quanti sono interessati a conoscere il pensiero sociale della Chiesa, con una particolare attenzione ai giovani.

La prossima lezione, prevista per il 28 aprile e incentrata sul tema: “La popolazione a spiccata fragilità e marginalità socio-sanitaria nella pandemia di Covid-19”, sarà tenuta da Gianfranco Costanzo, direttore Sanitario dell’Istituto nazionale per la Promozione della Salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Tutto il programma è consultabile sul sito della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino (www.diocesiassisi.it, nello specifico banner in basso della scuola nella sezione Iniziative & Link o in alto dentro la sezione Attività) dove è possibile anche trovare la scheda di adesione, completamente libera.

Il modulo compilato e sottoscritto va inviato alla email della segreteria: [email protected] Le lezioni si terranno in modalità streaming sulla piattaforma zoom – https://us02web.zoom.us/j/82898905387 – passcode Toniolo21! e a breve saranno disponibili sempre sul sito della diocesi.