Incidente a Santa Maria degli Angeli, un ferito in ospedale per accertamenti

Lo scontro in via Patrono d’Italia con un’auto che si è ribaltata

Brutto incidente questa mattina sabato 26 settembre intorno alle 8. Un’auto si è ribaltata in via Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli all’altezza della rotatoria di fronte alla caserma dei Carabinieri.

Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non è chiara ancora la dinamica, con l’auto, una Fiat Panda che si è ribaltata. Tanta paura in un punto dove più volte si è rischiato lo scontro anche in passato.