Incidente agricolo a Costano: uomo ferito da motozappa, trasferito in codice rosso con Nibbio

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, che ha provveduto al rapido trasporto del ferito

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio nella zona di Costano di Bastia Umbra, dove un uomo classe 1969 è rimasto ferito in seguito a un incidente con una motozappa mentre si trovava su un terreno agricolo di sua proprietà.

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando il terreno quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nel mezzo agricolo riportando gravi ferite, in particolare alla gamba sinistra.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che vista la gravità della situazione hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Perugia. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Nibbio, che ha provveduto al rapido trasporto del ferito.

Le condizioni dell’uomo sono serie, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

(Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore)

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