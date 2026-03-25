Primavera e parassiti, perché alcuni cani li prendono sempre e altri no: consigli per la prevenzione degli amici a 4 zampe

Con l’arrivo della primavera, molti proprietari di cani iniziano a preoccuparsi per pulci, zecche e altri parassiti. È un tema ricorrente, spesso affrontato in modo pratico e immediato: quale antiparassitario usare, ogni quanto applicarlo, come evitare infestazioni. Eppure, c’è una domanda che raramente ci poniamo davvero: perché alcuni cani sembrano attirare più parassiti di altri? Osservando con attenzione, capita spesso di notare che in uno stesso ambiente, frequentato dagli stessi animali e sottoposto alle stesse condizioni climatiche, alcuni cani vengono colpiti con maggiore frequenza mentre altri sembrano più resistenti. Questa differenza non è casuale e può essere compresa meglio se iniziamo a guardare il problema in modo più ampio. Sul tema, informa Giulia Severi Pierini, naturopata del Centro Cinofilo Funny Dog.

Il concetto di “terreno”: una chiave di lettura diversa In un’ottica naturopatica, non si considera solo il fattore esterno – il parassita – ma anche il contesto interno dell’organismo che lo ospita. Questo contesto viene spesso definito “terreno biologico”. Si tratta dell’insieme di condizioni che riguardano il sistema immunitario, l’equilibrio intestinale, lo stato infiammatorio generale, la qualità della pelle e del mantello, ma anche il livello di stress e la capacità di adattamento.

Un organismo con un terreno equilibrato tende a rispondere meglio alle sollecitazioni ambientali, compresa la presenza di parassiti. Non significa che sarà completamente immune, ma che potrà risultare meno attrattivo o più capace di gestire l’infestazione. Al contrario, quando il terreno è indebolito o sovraccarico, il corpo può diventare più vulnerabile. Pelle irritata, mantello opaco, digestione difficoltosa o stress cronico sono segnali che meritano attenzione, perché indicano che l’organismo sta già lavorando in condizioni di minor equilibrio.

Sistema immunitario e pelle: la prima barriera La pelle rappresenta una delle principali barriere di difesa. Non è solo un rivestimento, ma un organo attivo che dialoga continuamente con l’ambiente esterno. Un mantello sano, una cute ben idratata e una flora cutanea equilibrata contribuiscono a rendere il cane meno predisposto alle infestazioni. Il sistema immunitario, a sua volta, svolge un ruolo fondamentale. Gran parte delle difese immunitarie è legata all’intestino, motivo per cui la salute digestiva influisce indirettamente anche sulla resistenza ai parassiti. Alimentazione poco digeribile, squilibri intestinali o periodi di forte stress possono ridurre questa capacità di risposta.

Il ruolo della stagione primaverile La primavera è un periodo di riattivazione per tutto l’organismo. Dopo i mesi invernali, il metabolismo accelera, il corpo elimina scorie accumulate e si prepara a una fase di maggiore attività. Questo processo può comportare cambiamenti visibili: muta del pelo, variazioni dell’appetito, maggiore sensibilità cutanea. In questa fase, alcuni animali possono manifestare un temporaneo calo di equilibrio, diventando più suscettibili a diversi stimoli, tra cui i parassiti. È un momento in cui l’osservazione attenta e la prevenzione assumono un valore ancora più importante.

Antiparassitari: uno strumento, non l’unica risposta Gli antiparassitari rappresentano spesso una risorsa necessaria e utile, soprattutto in contesti ad alto rischio. Tuttavia, affidarsi esclusivamente al prodotto senza considerare lo stato generale dell’animale può non essere sufficiente nel lungo periodo. Un approccio integrato prevede di affiancare alla protezione esterna un lavoro di sostegno interno. Migliorare la qualità dell’alimentazione, favorire il benessere intestinale, ridurre il carico di stress e sostenere gli organi coinvolti nei processi di detossificazione sono azioni che contribuiscono a rendere l’organismo più resiliente.

Prevenzione e osservazione: i veri alleati Ogni animale è unico e risponde in modo diverso agli stimoli dell’ambiente. Per questo motivo, non esistono soluzioni identiche per tutti. La prevenzione efficace nasce dall’osservazione quotidiana: cambiamenti nel comportamento, nel pelo, nella pelle o nella vitalità possono essere segnali precoci da non sottovalutare. Imparare a leggere questi segnali e intervenire per tempo permette di lavorare sulle cause e non solo sulle conseguenze. In questo senso, la primavera può diventare un’opportunità per sostenere l’organismo in modo più consapevole, preparando il cane ad affrontare la stagione con maggiore equilibrio. Comprendere perché alcuni cani prendono più parassiti di altri significa quindi andare oltre l’idea del “caso” o della semplice esposizione. Significa riconoscere l’importanza del terreno biologico e della prevenzione, elementi fondamentali per promuovere un benessere duraturo. Perché proteggere un cane non vuol dire solo difenderlo da ciò che viene da fuori, ma aiutarlo a diventare più forte anche da dentro.

Foto di Camilo Fierro ! via Unsplash

(Centro Cinofilo Funny Dog è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

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